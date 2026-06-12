|Investition im Fokus
|
12.06.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 8,156 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in UNI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 122,62 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 305,77 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 2,494 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 305,77 USD entspricht einer negativen Performance von 69,42 Prozent.
Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1567
|
-0,0012
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
185,49
|
0,2800
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8628
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9221
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,0635
|
-0,0100
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.