Investition im Fokus 12.06.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Uniswap-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 8,156 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in UNI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 122,62 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 305,77 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 2,494 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 305,77 USD entspricht einer negativen Performance von 69,42 Prozent.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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