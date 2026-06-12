Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 8,156 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in UNI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 122,62 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 305,77 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 2,494 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 305,77 USD entspricht einer negativen Performance von 69,42 Prozent.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net