Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 24,29 USD. Bei einer Investition von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 4,116 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 31,94 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 7,760 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 31,94 USD entspricht einer negativen Performance von 68,06 Prozent.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.11.2025 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 9,212 USD.

Redaktion finanzen.net