|Krypto-Anlage im Fokus
|
21.02.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet hätte
VeChain notierte am 20.02.2025 bei 0,032811 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 3 047,79 VeChain in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,82 USD, da sich der Wert von VeChain am 20.02.2026 auf 0,007817 USD belief. Damit wäre die Investition um 76,18 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,007306 USD. Bei 0,032435 USD erreichte VeChain am 22.02.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.