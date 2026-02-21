Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in VeChain verlieren können.

VeChain notierte am 20.02.2025 bei 0,032811 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 3 047,79 VeChain in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,82 USD, da sich der Wert von VeChain am 20.02.2026 auf 0,007817 USD belief. Damit wäre die Investition um 76,18 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,007306 USD. Bei 0,032435 USD erreichte VeChain am 22.02.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net