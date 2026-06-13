Krypto-Invest unter der Lupe 13.06.2026 11:03:14

Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in VeChain Anlegern gebracht.

VeChain wurde am 12.06.2025 zu einem Wert von 0,023483 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42 584,18 VET. Die gehaltenen VeChain wären gestern 212,73 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,004996 USD belief. Mit einer Performance von -78,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0,004688 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

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