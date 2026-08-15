Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Investoren verloren.

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 32 843,15 VeChain in seinem Depot. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,004482 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,28 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 0,025966 USD.

Redaktion finanzen.net