WLD-Investment im Fokus 26.04.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin wurde am 25.04.2025 zu einem Wert von 1,050 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 9 522,84 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 460,81 USD, da Worldcoin am 25.04.2026 0,2584 USD wert war. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 460,81 USD entspricht einer negativen Performance von 75,39 Prozent.

Am 06.04.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1,939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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