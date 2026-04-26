|WLD-Investment im Fokus
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26.04.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Worldcoin wurde am 25.04.2025 zu einem Wert von 1,050 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 9 522,84 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 460,81 USD, da Worldcoin am 25.04.2026 0,2584 USD wert war. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 460,81 USD entspricht einer negativen Performance von 75,39 Prozent.
Am 06.04.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1,939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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