|
05.10.2025
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,699 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 588,66 WLD. Die Investition hätte nun einen Wert von 747,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.10.2025 auf 1,271 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 25,21 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3,924 USD.
