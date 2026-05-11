Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Litecoin Investoren gebracht.

Litecoin notierte am 10.05.2025 bei 105,15 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95,10 LTC-Coins Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 60,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 750,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,50 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Bei 130,96 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net