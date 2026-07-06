Anlage im Fokus 06.07.2026 11:03:14

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Einstiegs gewesen.

Litecoin kostete gestern vor 1 Jahr 87,46 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,43 Litecoin. Da sich der Wert von Litecoin am 05.07.2026 auf 45,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 522,99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,70 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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