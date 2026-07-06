|Anlage im Fokus
|
06.07.2026 11:03:14
Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Litecoin kostete gestern vor 1 Jahr 87,46 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,43 Litecoin. Da sich der Wert von Litecoin am 05.07.2026 auf 45,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 522,99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,70 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1421
|
-0,0017
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
185,34
|
0,8400
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8561
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Schweizer Franken
|
0,9199
|
0,0007
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
8,9558
|
-0,0141
|
|
-0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.