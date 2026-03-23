Anlage im Blick 23.03.2026 11:03:15

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Investments gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Litecoin 87,49 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,43 LTC-Coins Da sich der Wert eines Coins am 22.03.2026 auf 53,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,35 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -38,87 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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