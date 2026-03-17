|NEO-Anlage im Blick
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17.03.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Am 16.03.2025 lag der Kurs von Neo bei 7,777 USD. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 12,86 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,54 USD, da sich der Wert von Neo am 16.03.2026 auf 2,842 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,46 Prozent eingebüßt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 bei 2,421 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 19.03.2025 bei 8,547 USD..
Redaktion finanzen.net
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