Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Neo notierte am 09.11.2023 bei 12,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in NEO investiert worden wären, hätte man nun 78,33 Neo im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,29 USD, da Neo am 09.11.2026 1,829 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 85,67 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von NEO liegt derzeit bei 1,656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 11.11.2025 erreicht und liegt bei 5,088 USD.

Redaktion Finanzen.net