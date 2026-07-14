Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Gestern vor 5 Jahren war ein Neo 32,86 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 304,35 Neo im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 13.07.2026 auf 1,912 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 581,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 94,18 Prozent verkleinert.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,878 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7,735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net