Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polkadot-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 3,283 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,46 DOT-Coins. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 01.07.2026 gerechnet (0,8278 USD), wäre das Investment nun 25,21 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,79 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 28.06.2026 bei 0,8103 USD. Bei 4,543 USD erreichte der Coin am 22.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net