Wertzuwachs oder -verlust? 07.05.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Polkadot eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 06.05.2023 kostete Polkadot 5,654 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,87 DOT im Depot. Da sich der Wert von Polkadot am 06.05.2026 auf 1,319 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233,21 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 233,21 USD entspricht einer negativen Performance von 76,68 Prozent.

Bei 1,163 USD erreichte die Kryptowährung am 14.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net

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