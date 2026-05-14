Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polkadot-Investition gewesen.

Polkadot wurde gestern vor 5 Jahren bei 40,10 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249,39 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 13.05.2026 331,10 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,328 USD lag. Das entspricht einem Minus von 96,69 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 14.04.2026 erreicht und liegt bei 1,163 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polkadot am 22.05.2025 bei 4,948 USD..

Redaktion finanzen.net