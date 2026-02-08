|Frühes Investment
|
08.02.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 07.02.2025 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,2986 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 334,87 POL im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,097752 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 67,27 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,091771 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 12.02.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3282 USD.
Redaktion finanzen.net
