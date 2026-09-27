Krypto-Investment 27.09.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2213 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in POL investiert hat, hat nun 451,89 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,49 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.09.2026 0,1206 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 45,51 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2497 USD.

Redaktion finanzen.net

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