|Anlage im Check
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02.08.2026 19:43:14
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 01.08.2023 bei 0,7001 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 428,34 POL-Coins Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,071580 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89,78 Prozent eingebüßt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,2897 USD erreichte der Coin am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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