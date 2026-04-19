Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Am 18.04.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,171 USD gehandelt. Bei einer POL-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 853,74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 18.04.2026 gerechnet (0,089769 USD), wäre die Investition nun 76,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,34 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0,2897 USD..

Redaktion finanzen.net