Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Am 20.06.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,6313 USD gehandelt. Bei einer POL-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 584,11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 20.06.2026 gerechnet (0,079703 USD), wäre die Investition nun 126,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,37 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,072279 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0,2897 USD..

Redaktion finanzen.net