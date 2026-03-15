Anlage im Check 15.03.2026 19:43:14

Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 14.03.2021 bei 0,3819 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26 181,51 POL-Coins Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,097055 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 541,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,59 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte der Coin am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1417
-0,0101
-0,88
Japanischer Yen
182,368
-1,1220
-0,61
Britische Pfund
0,8636
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,904
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
8,9373
-0,0778
-0,86
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:29 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
16:16 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen