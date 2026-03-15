Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 14.03.2021 bei 0,3819 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26 181,51 POL-Coins Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,097055 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 541,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,59 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte der Coin am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net