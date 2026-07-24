Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wer vor Jahren in SHIBA INU investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000014 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in SHIB investiert hat, hat nun 7 220 216,61 SHIBA INU im Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 23.07.2026 gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 29,89 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 29,89 USD entspricht einer negativen Performance von 70,11 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net