Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU Anlegern gebracht.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 357 142 857,14 SHIBA INU. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 196,43 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 23.04.2026 auf 0,000006 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 78,04 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000017 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net