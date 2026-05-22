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Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Investoren gebracht.

SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 3 571 428,57 SHIBA INU. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79,14 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

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