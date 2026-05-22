|Hochrechnung
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22.05.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 3 571 428,57 SHIBA INU. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79,14 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.
Redaktion finanzen.net
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