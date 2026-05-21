Performance des Investments 21.05.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Solana-Engagement verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Solana 168,38 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0,5939 Solana im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.05.2026 auf 86,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48,92 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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