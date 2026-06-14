|Performance im Fokus
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14.06.2026 11:03:16
Wie viel Verlust ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,069 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,59 SUI im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 13.06.2026 gerechnet (0,7676 USD), wäre das Investment nun 25,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 74,99 Prozent.
Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7007 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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