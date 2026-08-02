Entwicklung der Investition 02.08.2026 11:03:15

Wie viel Verlust ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,467 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 288,44 SUI im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 01.08.2026 194,79 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,6753 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 80,52 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 0,6753 USD. Am 13.08.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,014 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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