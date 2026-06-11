|Investment im Check
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11.06.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0,6216 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1 608,82 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 365,95 USD, da Tezos am 10.06.2026 0,2275 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,41 Prozent abgenommen.
Am 10.06.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2275 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,077 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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