XTZ-Investment im Blick 13.08.2026 11:03:14

Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Tezos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Tezos wurde am 12.08.2025 zu einem Wert von 0,8664 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in XTZ vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 154,23 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären am 12.08.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,1942 USD 224,16 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 77,58 Prozent.

Bei 0,1942 USD erreichte der Coin am 12.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,8662 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,157
0,0041
0,35
Japanischer Yen
184,29
0,3700
0,20
Britische Pfund
0,8557
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,941
0,0031
0,33
Hongkong-Dollar
9,0795
0,0336
0,37
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen