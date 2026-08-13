Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Tezos wurde am 12.08.2025 zu einem Wert von 0,8664 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in XTZ vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 154,23 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären am 12.08.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,1942 USD 224,16 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 77,58 Prozent.

Bei 0,1942 USD erreichte der Coin am 12.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,8662 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net