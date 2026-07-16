|Performance im Blick
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16.07.2026 11:03:15
Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 15.07.2021 wurde Tezos bei 2,558 USD gehandelt. Bei einer XTZ-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,10 Tezos in seinem Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 15.07.2026 gerechnet (0,2273 USD), wäre die Investition nun 8,886 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91,11 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2023 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD..
Redaktion finanzen.net
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