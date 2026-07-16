Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tezos verlieren können.

Am 15.07.2021 wurde Tezos bei 2,558 USD gehandelt. Bei einer XTZ-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,10 Tezos in seinem Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 15.07.2026 gerechnet (0,2273 USD), wäre die Investition nun 8,886 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91,11 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2023 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD..

Redaktion finanzen.net