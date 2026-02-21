Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,606 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 773,04 TON-Coins Die gehaltenen Toncoin wären gestern 3 693,46 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,332 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,07 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,263 USD. Am 31.03.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net