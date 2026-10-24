Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 285,06 TON im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 349,68 USD, da sich der Wert von Toncoin am 23.10.2026 auf 1,227 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,03 Prozent abgenommen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Am 07.05.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.

Redaktion finanzen.net