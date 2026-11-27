Wer vor Jahren in Uniswap eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 26.11.2025 kostete Uniswap 6,297 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,80 UNI im Depot. Da sich der Wert von Uniswap am 26.11.2026 auf 4,647 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737,97 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 737,97 USD entspricht einer negativen Performance von 26,20 Prozent.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.09.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net