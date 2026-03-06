Wie viel Verlust ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Uniswap-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren wurde Uniswap bei 6,355 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 573,50 UNI-Coins. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 05.03.2026 gerechnet (3,982 USD), wäre das Investment nun 6 265,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,35 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net