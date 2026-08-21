Entwicklung des Investments 21.08.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Uniswap Anlegern gebracht.

Uniswap notierte am 20.08.2023 bei 4,905 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investierten, hätten nun 2 038,85 Uniswap im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 651,24 USD, da sich der Wert von Uniswap am 20.08.2026 auf 3,753 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 23,49 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 11,42 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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