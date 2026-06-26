|Lohnende Uniswap-Investition?
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26.06.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Uniswap-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Uniswap notierte gestern vor 5 Jahren bei 15,90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in UNI investierten, hätten nun 6,288 Uniswap im Portfolio. Die gehaltenen Uniswap wären am 25.06.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 2,882 USD 18,12 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 81,88 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von UNI wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Bei 12,15 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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