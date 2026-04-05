Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 04.04.2025 wurde Worldcoin bei 0,7590 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 13 174,41 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,2567 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 382,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -66,18 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.04.2026 bei 0,2473 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net