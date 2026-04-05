Krypto-Invest im Blick 05.04.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 04.04.2025 wurde Worldcoin bei 0,7590 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 13 174,41 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,2567 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 382,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -66,18 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.04.2026 bei 0,2473 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1546
0,0025
0,22
Japanischer Yen
184,28
0,2600
0,14
Britische Pfund
0,8721
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,9212
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,0455
0,0159
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen