|Lukrative APT-Anlage?
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29.11.2026 11:03:15
Wie viel Verlust eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Aptos notierte am 28.11.2025 bei 2,158 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in APT investiert hat, hat nun 4 634,61 Aptos im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 28.11.2026 auf 0,3768 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 746,32 USD wert. Damit wäre das Investment 82,54 Prozent weniger wert.
Am 24.11.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3640 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2025 bei 2,025 USD.
Redaktion Finanzen.net
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