So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Aptos verlieren können.

Aptos notierte am 28.11.2025 bei 2,158 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in APT investiert hat, hat nun 4 634,61 Aptos im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 28.11.2026 auf 0,3768 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 746,32 USD wert. Damit wäre das Investment 82,54 Prozent weniger wert.

Am 24.11.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3640 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2025 bei 2,025 USD.

Redaktion Finanzen.net