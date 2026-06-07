Wie viel Verlust eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4,621 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 216,43 APT im Portfolio. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0,6560 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 85,80 Prozent eingebüßt.

Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6560 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net