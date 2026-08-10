BCH-Anlage 10.08.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Bitcoin Cash Anlegern gebracht.

Bitcoin Cash notierte gestern vor 1 Jahr bei 568,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,759 BCH. Die Investition hätte nun einen Wert von 377,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2026 auf 214,53 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -62,26 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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