|Krypto-Investment
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12.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 500,72 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1,997 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 570,86 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 11.10.2026 auf 285,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,91 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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