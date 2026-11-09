Krypto-Investment 09.11.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash gewesen.

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 245,91 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 40,66 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 718,78 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 08.11.2026 auf 239,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,81 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1212
0,0069
0,62
Japanischer Yen
177,03
0,5000
0,28
Britische Pfund
0,835
0,0004
0,04
Schweizer Franken
0,9193
0,0052
0,57
Hongkong-Dollar
8,7926
0,0583
0,67
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen