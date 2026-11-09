Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash gewesen.

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 245,91 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 40,66 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 718,78 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 08.11.2026 auf 239,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,81 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion Finanzen.net