|Langfristige Performance
|
15.04.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 14.04.2025 wurde Dogecoin bei 0,1585 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 307,33 DOGE im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 586,77 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.04.2026 auf 0,093030 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 41,32 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,18
|
0,0005
|
|
0,04
|Japanischer Yen
|
187,6635
|
0,3835
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8695
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9226
|
0,0016
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,2446
|
0,0046
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen mit uneinheitlicher Tendenz -- ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.