Wie viel Verlust eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Am 14.04.2025 wurde Dogecoin bei 0,1585 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 307,33 DOGE im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 586,77 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.04.2026 auf 0,093030 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 41,32 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net