Wie viel Verlust eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Dogecoin gebracht.

Dogecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2580 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 38 754,04 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1007 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 901,13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 60,99 Prozent gleich.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

