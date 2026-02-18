Rentabler DOGE-Einstieg? 18.02.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Dogecoin gebracht.

Dogecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2580 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 38 754,04 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1007 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 901,13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 60,99 Prozent gleich.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,176
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
182,23
-0,2200
-0,12
Britische Pfund
0,8745
0,0015
0,17
Schweizer Franken
0,9126
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
9,1896
-0,0200
-0,22
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

