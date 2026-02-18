|Rentabler DOGE-Einstieg?
|
18.02.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Dogecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2580 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 38 754,04 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1007 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 901,13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 60,99 Prozent gleich.
Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
