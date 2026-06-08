|Krypto-Invest unter der Lupe
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08.06.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum Classic 17,23 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 58,02 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären gestern 411,71 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 7,096 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58,83 Prozent eingebüßt.
Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,769 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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