Krypto-Invest unter der Lupe 08.06.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Investoren, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum Classic 17,23 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 58,02 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären gestern 411,71 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 7,096 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58,83 Prozent eingebüßt.

Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,769 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,154
0,0028
0,24
Japanischer Yen
184,827
0,3570
0,19
Britische Pfund
0,8645
0,0005
0,06
Schweizer Franken
0,9201
0,0026
0,28
Hongkong-Dollar
9,044
0,0267
0,30
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickeln sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen