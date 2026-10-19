Lukratives ETC-Investment? 19.10.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Ethereum Classic verlieren können.

Am 18.10.2023 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 14,84 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,07 Ethereum Classic. Da sich der Wert eines Coins am 18.10.2026 auf 7,740 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 217,33 USD wert. Mit einer Performance von -47,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 17,76 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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