|Lukratives ETC-Investment?
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19.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 18.10.2023 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 14,84 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,07 Ethereum Classic. Da sich der Wert eines Coins am 18.10.2026 auf 7,740 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 217,33 USD wert. Mit einer Performance von -47,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 17,76 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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