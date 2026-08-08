Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Hedera wurde am 07.08.2025 zu einem Wert von 0,2594 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 385,54 Hedera im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 07.08.2026 auf 0,068088 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,75 Prozent abgenommen.

Am 17.07.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,065870 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2669 USD und wurde am 09.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net