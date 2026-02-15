Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Engagements gewesen.

Aptos notierte am 14.02.2025 bei 6,109 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,37 APT-Coins. Die gehaltenen Coins wären gestern 16,15 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,9865 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 83,85 Prozent verkleinert.

Bei 0,9246 USD erreichte die Kryptowährung am 11.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 6,749 USD erreichte Aptos am 02.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net