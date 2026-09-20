Lukratives APT-Investment? 20.09.2026 11:03:14

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Aptos gewesen.

Am 19.09.2025 lag der Kurs von Aptos bei 4,549 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 219,84 Aptos. Die gehaltenen Coins wären am 19.09.2026 159,23 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,7243 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,08 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Bei 5,469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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